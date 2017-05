Met de slogan "Hasselt vooruit !" trekt het rood-groene kartel in 2018 naar de Hasselaren. "De afgelopen maanden werd er hard gewerkt aan inhoudelijke afspraken rond progressieve toetsstenen die de basis zullen vormen van het verkiezingsprogramma", aldus beide partijen in een persbericht. "Het is de bedoeling om de komende maanden deze toetsstenen te verfijnen met hulp van alle Hasselaren."

Concreet nodigen SP.A en Groen de inwoners van Hasselt uit om "via digitale en persoonlijke weg in dialoog te gaan met ons om het programma van 2018 vorm te geven". Hasseltse schepenen Joost Venken (Groen) en Valerie Del Re (SP.A), gemeenteraadslid Derya Erdogan (Groen), OCMW-voorzitter Brigitte Smets (SP.A) en Vlaams volksvertegenwoordiger Rob Beenders (SP.A) nemen het voortouw in het kartel.

In september vorig jaar zette Groen het rood-groene kartel on hold nadat voormalig burgemeester Hilde Claes ontslag nam wegens beschuldigingen van belangenvermenging. "Nu zijn die problemen binnen SP.A van de baan en kunnen we opnieuw samenwerken als één team", zegt schepen Joost Venken (Groen). Volgens Beenders is het "vertrouwen nu heel erg hersteld".

De invulling van de namen op de lijst zal gebeuren nadat het programma vorm heeft gekregen. "Wat wel al zeker is, is dat de lijsttrekker iemand van SP.A zal zijn", aldus nog Beenders. Het rood-groene kartel wil een beleid voeren dat "gedurfd, visionair, realistisch maar ook progressief is".