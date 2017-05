De bekendmaking vanmiddag was groots aangepakt. In het Sentower Park in Opglabbeek waren lokale schoolkinderen verzameld en vier grote banners opgesteld. Eén voor één werden de banners naar beneden gehaald, tot uiteindelijk enkel nog "Oudsbergen" overbleef. De naam komt van een natuurgebied op de grens tussen beide gemeenten.

Vorig jaar bereikten de Limburgse gemeenten Opglabbeek en Meeuwen-Gruitrode een akkoord over een fusie. Vanaf 2019 gaan ze vrijwillig op in één gemeente, goed voor zowat 23.500 inwoners. Wat de oppervlakte betreft, wordt het de grootste gemeente van de provincie Limburg.

Iedereen die op 1 januari dit jaar in Meeuwen-Gruitrode of Opglabbeek woonde en ouder was dan 12 jaar, kon de voorbije weken zijn stem uitbrengen. Dat kon via het internet, in de gemeentehuizen, in de bibliotheken en op een aantal activiteiten van de gemeenten.

Er waren vier mogelijkheden: Oudsbergen, Donderslag, Oudsberg en Broekstede. De mogelijke namen waren gekozen uit een lijst van 547 unieke inzendingen door een volksjury van 46 inwoners.