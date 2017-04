Terwingen kent de vzw al langer. Hij benadrukt ook dat hij contact heeft met alle Turkse vzw's. Deze bijeenkomst woonde hij bij op uitnodiging van partijgenoot Mustafa Uzun, die later dit jaar schepen wordt in Maasmechelen. "Meneer Uzun lijkt mij een moderne Turk die zich niet laat meeslepen in religieuze afaires", zegt de CD&V'er. Uzun zelf benadrukt dat hij als gemeenteraadslid en toekomstig schepen "afstand houdt van alles wat niet in onze samenleving thuishoort". "Dat fascisme en racisme was misschien vroeger zo, maar toch zeker niet in onze gemeente."

De burgemeester zegt in "De wereld vandaag" ook dat hij ingegaan is op een uitnodiging van mensen die hij kende en benadrukt dat er "geen extremistische elementen aan de orde zijn geweest". "Ik leef in een multiculturele gemeente waarbij ik door vele verenigingen word gevraagd. Ik had geen tegenindicatie dat hier een probleem was. Je merkt dat je door de polarisatie die bepaalde mensen zoeken bijna je werk niet meer kan doen. Ik heb de N-VA nog niet gehoord. Ik kan hen geruststellen: ik was niet aanwezig op een bijeenkomst van de Grijze Wolven. Ik was aanwezig op een bijeenkomst van een 20-tal Turkse Maasmechelaren. Wat dat betreft, kunnen ze gerust zijn: ik zal de eerste zijn om niet aanwezig te zijn op een bijeenkomst van Grijze Wolven. Door de polarisatie die bepaalde partijen zoeken, kan je je werk bijna niet meer doen."

Nog die avond zou ook Ömer Zararsiz, de grote baas van de Grijze Wolven, in België er het woord genomen hebben. "In alle bescheidenheid: ik ben de enige die daar het woord gevoerd heeft, zolang ik er ben geweest. Ik ga bevestigen noch ontkennen of deze bewuste man er bij was. Ik ben door een aantal mensen verwelkomd. Het kan zijn dat hij er was, maar ik kan geen gezicht op hem plakken."

De lokale N-VA - die samen met CD&V en Open VLD Maasmechelen bestuurt - noemt "de kritiekloze aanwezigheid van eender welk politicus op een bijeenkomst van de Grijze Wolven niet aanvaardbaar". De Vlaams-nationalisten zullen zich naar eigen zeggen "in alle kalmte intern beraden" over de zaak en hun coalitiepartners erover aanspreken. "In ieder geval maakt dit het draagvlak voor de schepenwissel van CD&V later dit jaar niet groter", zegt lokaal woordvoerder Andy Pieters.