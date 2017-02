"De politie heeft na wat speurwerk een verdachte wagen aangetroffen die naar alle waarschijnlijkheid het verkeersongeval veroorzaakt heeft. De bestuurder is een 33-jarige man uit Voeren. Hij is gearresteerd en het onderzoek moet nu uitmaken wat er juist gebeurd is. De omstandigheden van het ongeval zijn nog niet duidelijk", vertelt Bruno Coppin van het Limburgse parket aan VRT Nieuws.

De aanrijding met dodelijke afloop gebeurde gisterenavond om 21.15 uur op de Voerenstraat in Moelingen. Het slachtoffer, een vijftiger, was op weg naar huis na een carnavalsfeest. Hij werd dood aangetroffen langs de rijbaan nadat hij vermoedelijk aangereden werd door een auto.

De Voerense burgemeester Huub Broers liet gisteren al uitschijnen dat het wellicht om een vluchtmisdrijf ging.