De man, die zichzelf Raf noemde, ronselde jarenlang zijn slachtoffers in heel Vlaanderen onder andere via de datingsite TWOO. Hij maakte gebruik van een valse identiteit. Hij sprak met de vrouwen bij hen thuis af of op carpoolparkings. Hij bedwelmde het merendeel van de vrouwen met een mix van alcohol, vloeibare xtc en een sterk verdovend middel. Dan misbruikte hij hen. Hij wist ook hun bankkaarten en cijfercode te ontfutselen om geld af te halen.

Door schaamte of om andere redenen deden de meeste slachtoffers nog geen aangifte. Zo kon de man lange tijd onder de radar van de politie blijven. Via de tv-uitzending werd aan vrouwen een oproep gedaan om zich kenbaar te maken. De man had contact met 230 verschillende gsm-nummers.

Het parket van Limburg omschreef de verdachte als een wolf in schaapsvacht, die schijnbaar een perfect normaal leven leidde.