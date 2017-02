"Wanneer we vroeger geen elementen vonden om een overlijden als verdacht te beschouwen, werd het geklasseerd. Nu benaderen we de situatie omgekeerd: als we geen elementen vinden om het als natuurlijk te beschouwen dan wordt het per definitie als "onduidelijk" of "verdacht" behandeld", verklaart gerechtelijke directeur Kris Vandepaer.

In de praktijk komt het erop neer dat de parketmagistraat een drieledig advies krijgt. De wetsgeneesheer komt langs en bekijkt de zaak vanuit medische bril, waarbij er eventueel een uitwendige schouwing ter plaatse gebeurt. Ook het labo komt ter plaatse en beoordeelt het aanwezige sporenbeeld. Zijn er braaksporen? Zit de sleutel aan de binnenkant van de deur? Is de woning op slot? Als derde luik komen ook de politie-onderzoekers ter plaats met contextuele informatie over het slachtoffer. Wanneer een slachtoffer een depressie had, is dat een andere uitgangspositie dan wanneer een buurman vertelt dat het slachtoffer betrokken is in een of andere duistere activiteit.