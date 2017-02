"Wij vrezen dat de natuurorganisaties altijd alles uit de kast zullen blijven halen om de uitbreiding te verhinderen", zei de woordvoerder van Essers, Sara Geris. "Er is ook nog een milieuvergunning in beroep aan het lopen. We zitten al zeker twee jaar in een procedureslag, het is voor ons zo heel onzeker wanneer en of wij wel gaan kunnen uitbreiden."

Voor de inname van het Essersbos is het transportbedrijf verplicht om aan bos- en natuurcompensatie te doen. Zo moet er in Opglabbeek over 15 hectare eikenberkenbos geplant worden en in het Vijvergebied in Zonhoven moet 1 hectare grasland worden gecreëerd. Essers heeft beloofd dat het, als de uitbreiding definitief is, die gronden zal aankopen.

Maar volgens de natuurorganisaties kan het bedreigde Essersbos niet zo gemakkelijk elders gecompenseerd worden. "Niet enkel vanwege van de bomen en heide op het terrein, ook omdat het gebied een natuurlijke kom vormt die water opvangt, zuivert en aanvoert naar de hele regio", zo staat in een persbericht van Natuurpunt. "Als het bos verdwijnt onder het beton, is die levensader voorgoed verloren."

Bovendien is van een compensatie die het bedrijf acht jaar geleden was opgelegd omdat het een uitbreiding in natuurgebied had uitgevoerd, zo goed als niets in huis gekomen volgens berichten in de media.

Het Limburgse provinciebestuur blijft echter positief staan tegenover de uitbreiding. "De geplande uitbreiding zal voor 400 nieuwe jobs zorgen", zegt gedeputeerde Erik Gerits (CD&V), bevoegd voor onder andere economie. "200 arbeiders, 30 bedienden en 170 vrachtwagenchauffeurs om precies te zijn. Essers is een bedrijf in groei. De impact op de tewerkstelling in Limburg kan nauwelijks onderschat worden."

Als de uitbreiding definitief wordt goedgekeurd, zal Essers 50 miljoen euro investeren in de farmaceuticavestiging in Genk.