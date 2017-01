Hilde Claes is politiek verantwoordelijk, of ze ook juridisch verantwoordelijk is moet worden onderzocht

“In het dossier van Audit Vlaanderen staat zwart op wit dat er sprake is van belangenvermenging én dat Claes op de hoogte was”, zegt burgemeester Vananroye. “En dat heeft ze ook toegegeven. Ze heeft mee de beslissingen genomen, dus is ze politiek verantwoordelijk. Of ze ook juridisch verantwoordelijk is, moet de cel corruptie van de federale politie nu onderzoeken.” Na onderzoek zal de federale politie uiteindelijk beslissen of het dossier wordt doorverwezen naar het parket.

Hilde Claes zelf heeft nog niet gereageerd op de resultaten van de audit. “Ik kan enkel reageren als ik over het integrale rapport beschik”, laat ze aan onze redactie weten. “En dat is me tot nog toe onthouden. Ik heb nog geen enkele officiële info of documenten ontvangen.”