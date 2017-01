Het is volgens de "ouders" van Fran echter niet te bedoeling dat de robot de mensen die aan het onthaal werken, moet vervangen. "Het doel is dat mensen kunnen samenwerken met de robot", aldus Vos. "We gaan nu even aan het werk met Fran, maar in de toekomst willen we nog meer robots inzetten om zo ook robot-tot-robot communicatie te ontwikkelen."

Ook burgemeester Nadja Vananroye (CD&V) zette haar handtekening op de geboorteakte. "Fran is heel uitnodigend en toegankelijk, zonder dat je het weet, ben je met haar aan het converseren", vertelt burgemeester Vananroye. "Voor mij een ideale ambassadeur voor een slimme, intelligente stad als Hasselt."