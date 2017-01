Kerim Akyil was één van de 39 slachtoffers van de aanslag op de nachtclub op oudejaarsavond. In de moskee Yesil Camii in Houthalen stroomde vandaag heel wat volk samen. Velen onder hen wilden hun steun betuigen aan de familie en zijn geschokt door wat er gebeurd is.

Familieleden van het slachtoffer kunnen nog altijd niet bevatten wat er gebeurd is. "Onwezenlijk", beschrijft een achterneef van Kerim hun gevoel. "We zijn zeer aangeslagen en zitten vol ongeloof. Is het een boze droom en proberen we te ontwaken?", vertelt hij.