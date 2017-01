Ondertussen is het onderzoek naar de aanslag in Turkije volop bezig. De Turkse autoriteiten hebben nog vier personen opgepakt. In totaal zijn nu al 12 mensen gearresteerd. De Turkse vicepremier liet nog weten dat de autoriteiten beschikken over vingerafdrukken en uiterlijke kenmerken van de verdachte, en dat ze bezig zijn met de identificatie van de man. De vermoedelijke dader, die volgens de Turkse media afkomstig is van Oezbekistan of Kirgizië, is nog altijd niet gevat.