Het Vlaams Energieagentschap heeft dat onderzocht en goedgekeurd, maar het zag er naar uit dat minister Tommelein (foto) zich daartegen zou verzetten. Dat zal hij nu toch niet doen, schrijft Het Belang van Limburg.

Tommelein legt wel voorwaarden op vooraleer er subsidies komen. Zo wil hij meer duidelijkheid over de brandstof en het financieel plan en zou de centrale ten laatste in 2018 in werking moeten treden.

De minister is geen voorstander van grote biomassacentrales. Eerder heeft hij de bouw van een dergelijke installatie in Gent kunnen tegenhouden. In Langerlo was dat echter moeilijker.

Graanul Invest wil 250 miljoen euro investeren in Langerlo. Het krijgt daarvoor tien jaar lang jaarlijks 202 miljoen euro aan groenestroomcertificaten, subsidies dus en dat was net wat minister Tommelein niet zou.

Er is discussie of biomassacentrales wel degelijk passen in hernieuwbare of groene energie omdat er ook sprake is van verbranding. Toch beschouwt de Europese Unie biomassa als hernieuwbaar.