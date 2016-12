Twee jonge vrouwen, van wie één minderjarig, werden vrijdagnamiddag op heterdaad betrapt bij een inbraak in een appartement in de Toekomststraat in Hasselt. ze hadden inbrekersmateriaal en gestolen spullen op zak.

Diezelfde dag hield de politie een auto met Duitse nummerplaat tegen die eerder bij een inbraak in Diepenbeek was opgemerkt. In de auto zaten drie vrouwen, van wie de politie vingerafdrukken nam.

Uit het onderzoek van de vingerafdrukken bleek dat ze allemaal onder verschillende aliassen bekend zijn bij de politie. Het parket van Limburg besliste de vrouwen voor te leiden bij de onderzoeksrechter.