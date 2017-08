De Corte spreekt van een goed jaar voor de foor. "Vorig jaar was een bijzonder jaar, omdat we openden op het moment van de gebeurtenissen in Nice, en de mensen bang waren. Sindsdien hebben ze zich gerealiseerd dat ze ermee moeten leren leven. In België zijn de betonblokken doeltreffend denk ik. In Barcelona waren er geen."

Het mindere weer heeft ook geen roet in het eten gestrooid, zo blijkt. "We hadden maar vijf dagen hitte, maar we hebben ook niet te veel slecht weer gehad. Tegen het einde hebben we regen gehad, maar vaak 's nachts of 's ochtends."

De Corte stelt nog dat de bezoekerscijfers uitzonderlijk goed waren voor de feestelijkheden van 21 juli en het weekend dat volgde op de nationale feestdag.

Hij voegt ook toe dat de mensen altijd blij zijn met nieuwe dingen. "De 'sauce Kermesse' (een frietsaus die ontworpen werd door topchef Pierre Wynants, red.) heeft ons nieuw cliënteel opgeleverd. Mensen zijn speciaal gekomen om de saus te proeven. Ik had dergelijk succes niet verwacht." In totaal werd zowat 900 kilogram saus verkocht, of gemiddeld 100 kilogram per frietkraam op de site van de foor.

En ook de attractie "Outbreak", die voor het eerst in België neerstreek, lokte veel nieuwsgierigen, klinkt het nog.