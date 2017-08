Er stonden twee bussen van maatschappij Flixbus, die niet in gebruik waren, geparkeerd toen een ervan omstreeks 5.50 uur donderdagmorgen vuur vatte en volledig uitbrandde. Tijdens de brand was er ook een lichte explosie. "De ramen en gevel van het WTC III-gebouw liepen lichte schade op bij de brand", laat de politie Brussel Hoofdstad Elsene weten. Rond het wrak zijn hekken geplaatst voor het puin dat de brand met zich meebracht.

Op het moment van de brand was de bus niet in gebruik en dus zijn er bijgevolg geen slachtoffers. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. "Die moet bepaald worden door de expert van de verzekering van het transportbedrijf" aldus de Brusselse brandweer.