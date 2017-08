De bestuurder van de wagen zou minstens 1 rood licht hebben genegeerd en weigerde te stoppen. Daarop hebben de agenten geschoten. Daarbij hebben ze de bestuurder kunnen overmeesteren.

De man beweerde dat er explosieven in het voertuig lagen, maar dat moet nog worden onderzocht. De omgeving is afgesloten, de ontmijningsdienst DOVO is onderweg.