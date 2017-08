Sinds de sluiting van het vluchtelingenkamp in Calais verblijven steeds meer transitmigranten in en rond het Maximiliaanpark en het Noordstation in Brussel.

Volgens Clerfayt kunnen de lokale politie en de gemeentediensten dat niet meer aan en is federale hulp nodig. De burgemeester is ook vragende partij –net als de vluchtelingenorganisaties- voor een tijdelijk opvang- en oriëntatiecentrum.

Bovendien hebben de bewoners en de handelaars in de buurt last van de situatie, meent hij. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) had eerder al laten weten dat hij een opvangcentrum voor transitmigranten in Brussel niet ziet zitten.