De meningen over het nieuwe, 'snelle' rijbewijs zijn verdeeld. De Vlaamse Stichting voor de Verkeerskunde (VSV) vindt het schrappen van de proefperiode "geen goed signaal".Het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV) hamert dan weer op het belang van gradueel leren, dat door verschillende onderzoeken is aangetoond.

Ook verkeersveiligheidsexpert Tom Brijs (UHasselt) uitte in de Standaard kritiek op het idee. "De opleiding via de rijschool is wel goed, maar de ervaring die je opdoet in die dertig uur, kan nooit hetzelfde zijn als wanneer je negen maanden oefent."

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) betreurt de beslissing. Hij benadrukt de onderzoeksresultaten dat oefenen in de praktijk het belangrijkste onderdeel is van de rijopleiding. "In Vlaanderen doen we alles om de lat hoger te leggen en te zorgen voor een betere rijopleiding. Brussel geeft nu het tegenovergestelde signaal en zet het rijbewijs in de solden," aldus minister Weyts.

Op het kabinet-De Baets is te horen dat de lat niet lager wordt gelegd. "Het gaat om de intensiteit van de kilometers die wordt gereden", klinkt het. "Wie 30 uur heeft gereden in het verkeer in Brussel is vaak beter voorbereid dan wie maanden op rustige maanden heeft geoefend."