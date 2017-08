Shiitake, Namako en Maitake: dat zijn de drie paddenstoelen die "Le Champignon de Bruxelles" produceert. "Dat gebeurt op een mengsel van hout en brouwerijafval", zegt Sevan Holemans, één van de drie bezielers van "Le Champignon de Bruxelles".

"We vinden onze grondstoffen in Brussel, maar verdelen er ook onze producten. Stadslandbouw is de toekomst. De helft van de wereldbevolking woont in steden, het is logisch dat we er ook ons voedsel proberen te telen."