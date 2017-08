In de Rogiertunnel worden werkzaamheden uitgevoerd om de waterdichting te vernieuwen. Gisterenmiddag vielen daardoor kleine brokstukken naar beneden. De tunnel werd in de richting van Koekelberg omstreeks 15.30 uur afgesloten en is sinds vanochtend dus opnieuw open.

De werkzaamheden om de Rogiertunnel waterdicht te maken lopen door tot eind augustus.