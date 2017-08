De MIVB lanceert een chatbot om Brusselaars en toeristen informatie te bieden over activiteiten in Brussel en het openbaar vervoer. De geautomatiseerde gesprekspartners met dienst zijn Kat en Gorik, twee figuurtjes die de reizigers in het Nederlands, Frans of Engels begeleiden.

De chatbot werkt via de Facebook-app Messenger. Als je met een smartphone de code scant die op de stickers en de affiches in Brussel staat, kunnen gebruikers een conversatievenster openen in Messenger. Je komt er ook terecht via de Facebook-pagina.

De figuurtjes Kat en Gorik spreken de gebruikers aan in het Nederlands, Frans of Engels en beantwoorden vragen over "hun" buurt in Brussel: het Sint-Katelijneplein en de Sint-Gorikshallen.

De chatbot maakt gebruik van de MIVB-gegevens in reële tijd en van geolokalisatie, aangevuld met informatie van visit.brussels, dat activiteiten en evenementen in de hoofdstad bijhoudt