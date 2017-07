Auteur: Hanne Decré

Het koppel dat een zesjarige jongen als straf urenlang in de vrieskou op het balkon had laten staan, is door de Brusselse rechtbank veroordeeld tot vijf en zes jaar cel. Dat is een pak minder dan wat het Openbaar Ministerie geëist had. De jongen overleefde het maar net.