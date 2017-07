14 gestolen koersfietsen, mountainbikes en elektrische fietsen van dure merken als Specialized, Cannondale, Gazelle en Viper. De buit die de politie Brussel-West aantrof bij huiszoekingen in Sint-Aghata-Berchem is niet min.

De speurders vermoeden dat de diefstallen over het hele land hebben plaatsgevonden. Drie diefstallen konden al opgelost worden: één in Bredene die dateert van 2016, één in Leuven en één in Oostende, allebei van 2017.

Naast de fietsen werden er ook fietsonderdelen en een twintigtal koffers met elektrische werktuigen aangetroffen. De koffers werden waarschijnlijk gestolen op werven in Wetteren.

Eén verdachte werd opgepakt en verhoord, maar intussen opnieuw vrijgelaten.