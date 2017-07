“Ik vind het belangrijk dat gelovigen hun godsdienst kunnen beleven, maar we hadden in 2013 nog een goeie 2.000 aanvragen voor het Offerfeest, vorig jaar waren er maar een kleine 600 geïnteresseerden, aflopend dus. Daar mag je ook gevolgen uit trekken. Dieren hoeven nu ook geen pijn meer te lijden”, voegt Debaets eraan toe.

“Het is ook wel zo dat het Offerfeest dit jaar op het einde van de grote vakantie plaatsvindt. Ik laat mij vertellen dat heel wat moslims in Marokko of een ander thuisland zullen zijn en het misschien dan daar ook zullen vieren. In die zin zijn er toch wel verschillende oplossingen”, meent Debaets, die nog twee andere beslissingen van de Brusselse regering accentueert: een absoluut verbod op thuis slachten én een verbod op dierenvervoer door particulieren, behalve enkele uitzonderingen, zoals wie met zijn paard naar een jumping wil.

Een aflopend verhaal dus in Brussel, elders kan slachten wel nog: “Wellicht zullen er enkele tijdelijke slachtvloeren komen in Vlaanderen of Wallonië, dat is nog niet helemaal duidelijk, maar in Brussel zal het alleszins niet meer gebeuren”, besluit Debaets.