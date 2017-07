Op tweede kerstdag moest de zesjarige jongen van 5 uur 's ochtends tot 20 uur 's avonds in zijn pyjama op het balkon staan omdat hij zelf eten gezocht had in de keuken. Pas toen de jongen het bewustzijn verloor, werd hij naar binnen gebracht. Tegen de hulpdiensten vertelde het koppel dat de jongen gevallen was.

Maar uit het onderzoek bleek dat zowel de jongen als zijn tweelingzus zwaar ondervoed en ernstig mishandeld waren. Volgens het parket scheelde het geen haar of de jongen had het niet overleefd.

Het parket heeft dan ook zware straffen gevorderd: 12 jaar cel voor de moeder en 10 jaar voor de stiefvader. Een verzwarend argument was dat de twee tot op de dag van vandaag elkaar de schuld geven van de feiten. Het vonnis valt op 31 juli.