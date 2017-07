Het meisje, Malika, verdween gisteravond om 19 uur het opvangtehuis Prince Albert in de Edmond Parmentierlaan in Sint-Lambrechts-Woluwe. Sindsdien ontbreekt elk spoor. Ze is 1.60 meter lang en mager gebouwd, meldt de politie in het opsporingsbericht. Het meisje heeft lang gevlochten haar.

Wie meer informatie over het meisje en/of haar gezien heeft, wordt verzocht om contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300. Mailen kan ook, naar opsporingen@police.belgium.eu.