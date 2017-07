De eerste volledig elektrische bussen op het Brusselse vervoersnet zouden eind volgend jaar geleverd moeten worden. De midibussen zullen rijden op de zogenoemde "citylijn", die de bovenstad verbindt met de benedenstad en via de voetgangerszone rijdt.

"De nieuwe bussen zullen van de Louisalaan naar De Brouckère rijden", vertelt MIVB-woordvoerder An Van Hamme. "Tegen eind 2018 nemen we de nieuwe voertuigen, die iets kleiner zijn dan onze huidige bussen, in gebruik." De bussen moeten tijdens de ritten niet worden opgeladen, dat gebeurt 's nachts in de stelplaats. Speciale laadpalen langs het traject komen er voorlopig niet.

In een volgende fase zal de MIVB ook elektrische standaardbussen en gelede bussen testen, waarbij die laatste ook langs het traject zouden kunnen opladen. De busvloot van de MIVB zou tegen 2030 volledig elektrisch moeten zijn. "In de tussentijd kopen we ook nog 235 nieuwe hybride bussen aan. Enkele prototypes van verschillen leveranciers worden nu nog getest", zegt Van Hamme.

Solaris is geen onbekende speler in België. Begin dit jaar haalde het Poolse bedrijf een bestelling van meer dan tweehonderd hybride bussen binnen bij de Waalse vervoermaatschappij TEC, goed voor een contract van 72,8 miljoen euro. Voor deze opdracht waren grote Belgische busbouwers zoals VDL Bus en Van Hool geen kandidaat.