Michel Degueldre is voorzitter de raad van bestuur van Samusocial. Voor hij vragen kreeg, gaf hij in een beëdigde verklaring toe niet trots te zijn over een controversiële mail aan zijn communicatieverantwoordelijke. Daarin vraagt hij hem informatie op te zoeken over een aantal journalisten en een Ecolo-politicus.

Degueldre zegt dat hij zijn communicatieverantwoordelijke eigenlijk wilde bellen, maar uiteindelijk een mail heeft gestuurd omdat de man op vakantie was in Bretagne. Hij heeft naar eigen zeggen pas achteraf de draagwijdte van zijn neergeschreven woorden ingeschat. "Ik ben er niet bepaald trots op, maar dat moet u catalogeren onder de noemer 'blaffende honden bijten niet'", zei hij. Degueldre stipte aan dat hij zijn mail heeft verstuurd op een moment dat hij zich afvroeg of de pers niet hem viseerde, vóór de heisa rond Mayeur en Peraïta is losgebarsten.

Arnaud Verstraete (Groen) vond de uitleg van Degueldre niet overtuigend en blijft zich vragen stellen over diens intenties met zijn mail. "Ik heb mij slecht uitgedrukt met die mail en bied daarvoor mijn excuses aan", herhaalde Degueldre.

Later vanmiddag komt oud-burgemeester Yvan Mayeur (PS) aan de beurt.

Gisteren heeft de commissie oud-OCMW-voorzitter Pascale Peraïta gehoord, maar die heeft haar zwijgrecht ingeroepen.