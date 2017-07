In de voorstellen over goed bestuur staan zoals verwacht onder meer maatregelen over decumul: burgemeesters en schepenen zouden niet meer als parlementslid mogen zitten en privé-inkomsten zouden meetellen voor het loonplafond van politici.

De drie partijen gaan het princiepsakkoord nu voorleggen aan hun achterban. Morgen om 16 uur geven ze een gezamenlijke persconferentie. Daarna zullen ze de voorstellen ook voorleggen aan de andere partijen in het Brussels Parlement. En dan zou duidelijk moeten worden wie nog met wie wil praten over een al dan niet nieuwe coalitie.