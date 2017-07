Sean Hepburn Ferrer, de zoon van Audrey Hepburn, vertelde maandag aan de Franstalige krant La Capitale dat er een standbeeld van zijn moeder zou komen in Elsene, waar ze de eerste negen jaar van haar leven woonde. De schepen van Patrimonium in Elsene, Nathalie Gilson (MR), bevestigt het nieuws aan Belga. "Ik heb contact gehad met de zoon van mevrouw Hepburn Sean Ferrer en de Zwitserse gemeente Tolochenaz. Beiden willen graag dat de gemeente Elsene het standbeeld van mevrouw Hepburn krijgt. Een schitterende kans", benadrukt Gilson.

De inplanting van het standbeeld past binnen de verbouwingen op de Solvay-site, waar nieuwe woningen komen. "De kleine groene ruimte op de hoek van de Keienveldstraat en de Gewijde-Boomstraat zal uitgebreid worden en in die groene ruimte willen we het beeld van mevrouw Hepburn plaatsen", aldus Gilsoul.

Het beeld van Hollwoodster Audrey Hepburn staat momenteel in het Zwitserse Tolochenaz. Wanneer het precies overkomt is nog niet duidelijk. De gemeente Elsene is nog in afwachting van eigendomsdocumenten en het is nog niet duidelijk wie zal opdraaien voor de transportkosten.