Maar Brussels CDH-minister Céline Fremault (kleine foto) nam zaterdag in een gesprek met de krant L'Echo uitdrukkelijk afstand van de PS in Brussel. Een plotse zet die veel politieke problemen stelt: het blijkt heel moeilijk om een alternatieve meerderheid te vinden. Fremault keek naar Défi (het vroegere FDF) van Olivier Maingain, maar die gaat niet in op de uitgestoken hand van het CDH. Een patstelling dus.

De huidige Brusselse regering bestaat uit PS, CDH en Défi aan Franstalige kant, en de SP.A, Open VLD en CD&V aan Vlaamse kant. De Vlaamse partijen kijken bezorgd naar de situatie in politiek Brussel. Open VLD-minister Guy Vanhengel maant iedereen aan tot redelijkheid. Ook hij was verrast door de uitspraken van Céline Fremault.

"Het was wel schrikken voor ons dit weekend. Donderdag hebben we met de Brusselse regering nog constructief vergaderd. Ondanks alle oekazes die de afgelopen weken gelanceerd zijn, hebben we in Brussel altijd goed kunnen blijven samenwerken met het CDH. Het was dan ook niet fijn om te horen wat ze afgelopen weekend zei, zonder dat wij daar vooraf van op de hoogte waren", zei hij in "De ochtend" op Radio 1.