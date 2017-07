Maar het aanbod is nog te veel versnipperd. "Het zijn goede initiatieven die Vlaanderen moet blijven ondersteunen, maar ze staan nog te veel los van elkaar. Het aanbod kan beter op mekaar afgestemd worden, in één geïntegreerd pakket. Een concreet voorbeeld. Een jong Brussels gezin, er komt een baby bij. Ze gaan naar Kind & Gezin.Dat zou kunnen doorverwijzen: waar zijn de Nederlandstalige crèches, de lagere scholen, de middelbare scholen? Het kan het gezin ook wegwijs maken in andere zaken: hoe zit het met het verenigingsleven, waar zijn scouts, waar zijn chirogroepen, waar zijn er Huizen van het Nederlands?"

Vanlouwe wil het Vlaamse aanbod op die manier "zichtbaarder en aantrekkelijker" maken. Niet alleen voor Vlaamse Brusselaars, maar ook voor anderstalige nieuwkomers en Vlamingen buiten Brussel. "Brussel is een stad waar Vlamingen hun plaats hebben, maar ook Franstaligen en nieuwkomers. We moeten tonen: dit is de Vlaamse Gemeenschap in Brussel, kom ernaar toe, maak er deel van uit."

Een beter geïntegreerd Vlaams aanbod in Brussel biedt een meerwaarde voor Brussel waar iedereen mee gebaat is, besluit Vanlouwe. Hij heeft een conceptnota klaar waarmee hij in het Vlaams Parlement het debat wil aangaan.