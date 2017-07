De imam Hassen Chalghoumi, de voorzitter van de Conferentie van imams in Frankrijk en co-organisator van de mars, bedankte minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) voor zijn aanwezigheid en steun. Hij zei dat de terroristen de islam en moslims hebben besmeurd.

"Enkel veiligheidsmaatregelen treffen volstaat niet als we het gewelddadige extremisme tot op de wortel willen uitroeien", verklaarde Jambon. "We moeten het sociaal weefsel versterken." Volgens de minister moeten we "ons samenlevingsmodel" promoten en aan jongeren duidelijk maken dat onze samenleving ontelbare mogelijkheden biedt. "Grijp die. We zullen jullie daarbij helpen."

