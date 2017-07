Nadat de "Bridge" feestelijk geopend werd met gekleurd bengaals vuur, maakten schepenen meteen van de gelegenheid gebruik om eens over te steken van de Akenkaai naar de Becokaai. Aan beide kanten bevinden zich nu heel wat drank- en eetstandjes of animatie zoals een openluchtcinema en beachvolleybalvelden.

Voor de Brusselaars is Brussel Bad ook een beetje de start van de zomer. "Er heerst altijd een bijzondere ambiance. Vijftien jaar geleden was het een wijk die bijna helemaal verlaten was, maar nu is alles mogelijk bewijst de komst van het Citroënmuseum en de vele nieuwe woningen", aldus Close.

Brussel Bad loopt meer dan een maand, van 7 juli en tot en met 13 augustus. Ondanks de uitbreiding naar beide oevers verwacht de organisatie geen veel hogere opkomst. De organisatoren mikken op een half miljoen bezoekers, als het goede weer aanhoudt.