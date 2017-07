Concreet verdwijnen 326 mandaten, dat is 40 procent van het huidige aantal, en wordt 20 procent van de stedelijke vzw's opgedoekt. "Het is belangrijk om de onderstrepen dat we gewied hebben in de wildgroei aan structuren en dat we een kerntaken-check gedaan hebben", zegt Schepen Els Ampe (Open VLD).

"Per organisatie is er gekeken: moeten we die taken nog uitvoeren, kunnen we die taken uitvoeren in de administratie of moet dat in een vzw blijven. Dat heeft geleid tot die grondige hervorming", stelt Ampe.

Het totaal aan zitpenningen dat omgaat in de vzw's wordt van 1,2 miljoen euro met 700.000 verlaagd naar nog 500.000 euro. Het gaat hierbij alleen om de stedelijke vzw's en niet de intercommunales, omdat daarin moet worden samengewerkt met andere gemeenten. Het is de bedoeling daar op dezelfde manier hervormingen door te voeren.