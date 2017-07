Het Belgische Interventie- en Restitutiebureau (BIRB) wilde in mei 2014 nagaan wat er was gebeurd met de leveringen van een Europees voedselprogramma en trof in de loodsen van Samusocial grote overschotten aan. Het ging om tienduizenden blikken fruit op siroop, gepelde tomaten, tonijn en maïsolie die twee jaar lang onaangeroerd waren gebleven. Van verscheidene producten was de houdbaarheidsdatum verstreken.

Bovendien is gebleken dat Samusocial de maandelijkse leveringen van de Voedselbank Brussel-Brabant vaak niet kwam ophalen. "We hebben hun aansluiting bij de Voedselbank uiteindelijk geschrapt", zegt Tony Michiels, gedelegeerd bestuurder van Voedselbank Brussel-Brabant.

Michiels legt de werking van de Voedselbank uit. "Wij zetten voedselpakketten klaar voor de verschillende organisaties die die dan komen ophalen. We hadden gemerkt dat Samusocial een paar keer de afspraak gemist had en na verschillende herinneringen hebben wij besloten om de goederen aan andere organisaties te geven."

"Wij begrijpen in het algemeen - onze verenigingen werken met vrijwilligers - dat het eens kan gebeuren dat er een wagen onbeschikbaar of dat er iets tussenkomt, en daar houden wij rekening mee, maar in dit geval was het niet een eenmalig gebeuren", zegt Michiels. "Het gebeurt heel zelden dat we de samenwerking met een organisatie moeten stopzetten."