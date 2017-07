Voor alle duidelijkheid: met pensioen gaat De Becker niet. Hij ruilt zijn functie als korpschef in voor de dienst interne controle en audit. "Ik ben in totaal 21 jaar korpschef geweest, waarvan 15 jaar in de zone Brussel-West. Het is niet de gemakkelijkste politiezone, maar ik vertrek met het gevoel dat we mooi werk geleverd hebben met een hele ploeg. Maar nog een vijf jaar erbij - tot mijn 63 – dat was iets van het goede teveel", vertelt hij in "De ochtend" op Radio 1.

"Korpschef is een job die je 7 dagen op 7 uitvoert, 24 uur op 24. Wanneer ik mijn gras aan het maaien was in de tuin ging de telefoon wel eens en moest ik aan het werk: statistieken zoeken, telefoontjes doen… Nu is het tijd voor quality time."