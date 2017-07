"Blijde Intredes waren doodnormaal in de 16e eeuw", vertelt Stijn Bussels aan VRT Nieuws. Hij is doctor in de kunstgeschiedenis en promoveerde aan de UGent met een analyse van de Blijde Intrede van Karel V in Antwerpen van 1549.

"Rond die tijd had Karel V besloten troonsafstand te doen, wat toen erg uitzonderlijk was. Hij pakte het erg intelligent aan en liet zijn onderdanen over een periode van enkele jaren met zijn zoon en opvolger Filips II kennismaken. Blijde Intredes waren hiervoor het ideale instrument. Het waren een van de weinige gelegenheden waarop de mensen hun vorst konden zien."

Gezien de immense grootte van zijn rijk kostte het Karel V ettelijke jaren vooraleer hij elke streek had aangedaan. "In 1548 had Filip II al op zijn eentje een Blijde Intrede in de Italiaanse gebieden gedaan. Een jaar later kreeg hij het gezelschap van zijn vader voor een resem Blijde Intredes in de Nederlanden. Samen deden ze tientallen steden aan."