Geert Van Istendael stelt vast dat het Nederlands an sich niet meer onder druk staat in Brussel. "Er is een grote achteruitgang van de peilloze minachting die de Franstaligen hadden over ons. Brussel is een tweetalige stad en de hoofdstad van een drietalig land. In het dagelijkse leven is Brussel "allestalig"", zegt Van Istendael.

"Neem maar eens de metro en tel de talen die je hoort, je telt er steeds meer. De mensen in Brussel weten dat en proberen verschillende talen te leren. Met de middelen die ze hebben, probeert men verschillende talen te leren om te kunnen communiceren."

"Wat Brussel betreft, ik zal zeker het belang van het Nederlands niet onderschatten in tegendeel. Het Nederlands is mijn vaderland. Taal en talen in Brussel zijn niet meer het hoofdprobleem. Het hoofdprobleem is armoede, werkloosheid en integratie in een heel kluwen van vraagstukken die daarmee samenhangen. Dat is het hoofdprobleem", besluit Van Istendael.