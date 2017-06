"De vooruitzichten zijn bemoedigend", stelt Rodolphe Van Weyenbergh van BHA. "We zullen opnieuw in de buurt zitten van de bezettingscijfers van juli en augustus 2015."

Dat jaar, voor de lockdown en de aanslagen, bedroeg het bezettingscijfer van de hotels in Brussel 72,1 procent. In de zomer van 2016, na de aanslagen in België, daalde de bezetting naar 53,6 procent.

De jongste cijfers van april tonen dat de bezettingsgraad van 2017 zich met 71 procent nog vijf procentpunt onder de 76 procent van 2015 bevindt. In 2016 bedroeg het slechts 59 procent.

"De mindere resultaten van 2016 zijn duidelijk verleden tijd", aldus Geert Cochez van visit.brussels. "Wij verwachten trouwens geen impact van de mislukte aanslag in Brussel-Centraal."

Ondertussen loopt de door de Brusselse regering opgezette internationale imagocampagne "Where Will Brussels Take You" nog tot oktober. Onder de noemer "Summer will be MIXITY.brussels" richt visit.brussels zich met een promotiecampagne deze zomer nog specifiek op het boosten van citytrips naar de hoofdstad.

BHA verwacht ook een positief effect van het internationale Tomorrowlandfestival, nu het zich in 2017 opnieuw over twee weekends spreidt. Dat was geleden van 2014.