"De belangrijkste vraag die niet is opgehelderd: wat met Yvan Mayeur? Hij was zelf niet op de vergadering aanwezig. Dat hoeft niet te verbazen, want de voormalige burgemeester verstopt zich al een tijdje. En van mij mag dat zo blijven, want zijn geloofwaardigheid is gedaald naar nul.", klinkt het fel in "De ochtend". "Het zou beter zijn dat Mayeur ontslag neemt, want hij heeft onze stad geen goed gedaan."