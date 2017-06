Nadat begin juni bekend was geraakt dat burgemeester Yvan Mayeur en OCMW-voorzitster Pascale Peraïta respectievelijk voor 16.800 euro en 17.080 euro aan zitpenningen hadden ontvangen voor hun zitje in het bestuur van Samusocial kondigden beide PS'ers op 8 juni 2017 hun ontslag aan. Dat is vandaag geofficialiseerd op de gemeenteraad.

Peraïta nam eveneens ontslag als gemeenteraadslid. Lydia Mutyebele (PS) neemt haar zitje in en werd voorgesteld als nieuw gemeenteraadslid.

Aftredend burgemeester Yvan Mayeur vertoonde zich niet op de gemeenteraad en is sinds zijn ontslag niet meer gezien. Of Mayeur gemeenteraadslid blijft en dus ook zijn zitje in het bestuur van intercommunale Vivaqua, goed voor 56.000 euro in 2016, behoudt, is nog onduidelijk. Het was eerste schepen Alain Courtois (MR) die de gemeenteraad voorzat.