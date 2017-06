De 44-jarige Boris Dilliès was kandidaat voor de functie, net als eerste schepen Marc Cools (61). Om voorgedragen te worden voor de benoeming als burgemeester, moet Dilliès nog de steun van een meerderheid van de verkozenen in de Ukkelse gemeenteraad krijgen. Zijn kandidatuur zal deze week voorgesteld worden aan de coalitiepartners Défi en CDH, meldt de MR.

Armand De Decker nam iets meer dan een week geleden ontslag om de "sereniteit bewaren" in het belang van zijn gemeente. Hij is in opspraak gekomen in de Kazachgate-affaire. Hij zou bemiddeld hebben bij het tot stand komen van de wet op de verruimde minnelijke schikking in 2011, ten voordele van de Oezbeeks-Belgische miljardair Patokh Chodiev. De rol van de MR-politicus wordt nu onderzocht door een parlementaire onderzoekscommissie.