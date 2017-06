Bovendien zijn de beslissingen over de vergoedingen van de bestuurders in alle openheid genomen. "Alle bedragen en aanwezigheden bij de verschillende vergaderingen van de beheersraad bij Vivaqua zijn in alle transparantie gepubliceerd in het jaarverslag van 2016", zegt Dubru.

Sinds april 2017 bedragen de vergoedingen voor de bestuurders van Vivaqua bruto 56.546 euro per jaar. Daar komen een bedrijfswagen en een zitpenning van 714 euro bruto per vergadering bij. Voor de vier leden van het bureau is die zitpenning in april afgeschaft.

Dubru is ook niet te vinden voor het voorstel van Brussels staatssecretaris Bianca Debaets (CD&V) die de voogdij over Vivaqua wil onderbrengen bij het Brusselss gewest. "De productie en distributie van drinkbaar water en de waterzuivering overstijgen de grenzen van het gewest", zegt Dubru. "Vivaqua werkt in totaal voor 33 steden en gemeenten."