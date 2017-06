"Het is op dit moment heel moeilijk om in Brussel te rijden. Heel de oost-westverbinding is afgesloten", legt Inge Paemen van Mobiris uit aan VRT Nieuws. "Mensen die de stad willen verlaten, kunnen heel moeilijk weg. Ze zoeken een weg door de kleine straatjes, waardoor die oververzadigd raken.

De woordvoerster verwacht dat de hinder nog tot een stuk in de namiddag zal duren, tot 16 uur, want de wedstrijd is maar kort voor de middag begonnen. De 3.000 deelnemers vertrekken in golven: eerst zijn de snelste renners vertrokken en daarna vertrekken de tragere.