Vanhengel: "Ik geloof dat binnen de PS nieuwe krachten opstaan"

Maandag maakte CDH-voorzitter Benoît Lutgen bekend dat hij in het Brussels en Waals Gewest en in de Franse Gemeenschap niet langer samen wil regeren met de PS. Hij lanceerde een oproep om alternatieve meerderheden te zoeken, zonder de PS, nu veel politici in opspraak gekomen zijn omtrent hoge vergoedingen voor mandaten. Daardoor zijn er nieuwe regeringen nodig.

Open VLD-minister Vanhengel vindt dit echt niet kunnen. "Wat Lutgen gedaan heeft, is nog nooit vertoond. Dit is iets dat in principe niet kan. Je kan je ploeg niet uit regionale regeringen terugtrekken als je geen nieuw voorstel hebt. En dat had hij niet", zei hij in "De zevende dag".

Vanhengel lijkt ook niet meteen bereid om de PS te laten vallen. "Dé PS bestaat niet", aldus Vanhengel, die gelooft dat er binnen de partij nieuwe krachten opstaan. "Het is geen geheim dat Vervoort en Yvan Mayeur (die ontslag moest nemen als burgemeester van Brussel door het schandaal bij Samusocial) niet tot dezelfde strekking behoren." Vooral een verdere samenwerking met de strekking van PS-minister-president Rudy Vervoort is zeker aan de orde voor Vanhengel.

Dat Maingain zelfs minister-president zou worden, is voor Vanhengel niet aan de orde. "Ik denk dat hij niet zou willen." En de voorwaarden die Ecolo naar voren schoof voor regeringsdeelname, komen Vanhengel over als een "lijstje om er niet in te komen". Gezien de zetelverdeling in het Brussels gewest, zal je altijd één van de huidige drie partners (PS-CDH-DéFI) tegenkomen, "misschien zelfs de drie die er nu zitten", aldus Vanhengel.