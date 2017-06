Onlangs raakte bekend dat vier bestuurders bij de regionale watermaatschappij Vivaqua ruim 65.000 euro bruto per jaar verdienen. De Algemene Vergadering van de intercommunale heeft dat op 1 juni beslist, net op het moment dat het Samusocial-schandaal losbarstte. Een van de vier bestuurders is Yvan Mayeur, de aftredende burgemeester van Brussel die na het Samusocial-schandaal moest opstappen.

"Ik vind dat dergelijke hoge vergoedingen niet te verantwoorden vallen", zegt Debaets in een reactie. "Naar aanleiding van de zaak Samusocial heb ik al aangehaald dat dergelijke parallelle circuits absoluut afgeschaft moeten worden."

"Vanuit CD&V stellen wij voor dat deze intercommunales in Brussel voortaan best onder gewestelijke voogdij geplaatst worden", zegt Debaets. "Dat heeft als voordeel dat de vergoedingen zouden beperkt worden tot 120 euro per bestuurder, zoals voor de andere gewestelijke instellingen. Dan vallen die intercommunales ook onder controle van de Inspectie van Financiën. Bovendien vinden wij dat het gewest absoluut versterkt moet worden - niet langer die 19 baronieën - en dit zou al een eerste concrete stap in die richting zijn", stelt Debaets.