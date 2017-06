De stad Brussel nam de maatregel op de gemeenteraad van 27 maart. Een maatregel die in het verkeerde keelgat geschoten is van Welzijnszorg. "Men gaat daarmee in eerste instantie mensen in armoede, mensen met een lagere scholing, mensen die het moeilijk hebben, treffen", zegt Marc Justaert, de voorzitter van Welzijnszorg. "Zij zullen sneller dan wij hun identiteitskaart verliezen."

Justaert vraagt zich ook af of dit nu het moment is voor de stad Brussel zo'n maatregel moet nemen. "Op een moment waarop een deel van de gelden die voor de daklozen bestemd zijn, uiteindelijk gegeven wordt aan goedbetaalde bestuurders. Dit is echt wel een verkeerd signaal", reageert Justaert verontwaardigd.