Straatverplegers is een vereniging die ervan uitgaat dat het niet veel zin heeft om problemen van daklozen aan te pakken als ze niet eerst een woning hebben.

“Mensen die op straat wonen, leven ongezond en overlijden snel. Daarom is het belangrijk dat ze een huis hebben", zegt Straatverplegers-coördinator en arts Pierre Ryckmans. "Daklozenopvang is per definitie tijdelijk, daar is het moeilijk om te werken aan een stabiele toekomst. Zodra mensen een eigen woning hebben, wordt er gewerkt aan hun gezondheid, aan eventuele psychische en sociale problemen.”

Daklozen een woning geven is voor Straatverplegers dan ook maar het begin van de re-integratie voor daklozen. "Mensen die langdurig dakloos zijn, weten vaak niet meer hoe het is om in een huis te wonen", zegt Ryckmans. "Ze weten soms niet meer hoe ze in een bed moeten slapen, hoe ze naar de winkel moeten gaan of hoe ze moeten zorgen dat ze administratief in orde zijn. Ze vragen zich ook af hoe ze de dag moeten doorkomen. Blijven ze de hele dag binnen? Of gaan ze naar hun vrienden in het station, samen pintjes drinken? Geleidelijk aan kan die begeleiding minder intensief worden, maar dat kan soms jaren duren."