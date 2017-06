De Algemene Vergadering van Vivaqua heeft beslist om de hoge vergoedingen van de vier leden van de Raad der Zaakvoerders van de watermaatschappij te behouden. Het gaat om Yvan Mayeur (PS), Brussels gemeenteraadslid Jacques Oberwoits (MR), schepen Cathy Marcus (PS) van Sint-Gillis en Anderlechts gemeenteraadslid Oscar Dubru (MR).

De timing van de beslissing is opmerkelijk want op 1 juni bestond er al opschudding rond de hoge vergoedingen voor bestuurders van Samusocial, wat uiteindelijk heeft geleid tot het ontslag van burgemeester Mayeur en Brussels schepen Pascale Peraïta (PS).

Het was aftredend burgemeester Yvan Mayeur die de vergadering bij Vivaqua op 1 juni voorzat. Of hij dat ook in de toekomst nog zal doen, en zo zijn vergoeding kan behouden, is onduidelijk. "Als hij gemeenteraadslid blijft, kan hij voorzitter blijven”, zegt Vivaqua-woordvoerder Geert De Kegel. “Zoniet moet hij uit de Raad van Bestuur stappen, en moet de Stad Brussel iemand anders voordragen.”